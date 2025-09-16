Уникальный Парк Русского географического общества построит ИНСИТИ в Краснодаре

Объявлен конкурс эскизных проектов нового городского пространства.

Краснодарское региональное отделение Русского географического общества и группа компаний ИНСИТИ объявляют о старте открытого конкурса эскизных проектов Парка РГО. Новое городское тематическое пространство будет посвящено 180-летию старейшей общественной организации страны.

Парк Русского географического общества разместится на площади почти в 15 га в месте формирующегося краснодарского макрорайона ИНСИТИ. Стать автором концепции благоустройства общественной территории приглашают преподавателей и студентов средних и высших учебных заведений Южного федерального округа.

Организаторы Конкурса предлагают разработчикам создать новую точку притяжения жителей и гостей города. От авторов проектов ждут свежих идей по созданию современного гармоничного пространства для активного отдыха и развивающего досуга. Одним из таких элементов должны стать пешеходные маршруты, знакомящие с историей Великих географических открытий, достижениями российских путешественников и первооткрывателей, природой и истории страны.

— Краснодарский край станет первым регионом, где будет открыт тематический парк старейшей общественной организации страны. Это будет не просто площадка для отдыха, а новое тематическое культурное пространство, где мы планируем проводить фестивали, выставки и другие образовательно-просветительские мероприятия, популяризирующие географию, природу и историко-культурное наследие России. Парк РГО станет важнейшим общественным пространством столицы нашего края,— отметил председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка.

В экспертный совет Конкурса вошли почетный президент Русского географического общества, лауреат Нобелевской премии мира в составе Межправительственной группы экспертов по проблемам изменения климата, академик Владимир Котляков, председатель Краснодарского регионального отделения РГО, почетный член Российской академии художеств Иван Чайка, заслуженный архитектор Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Юрий Рысин, председатель Краснодарского отделения Союза архитекторов России, председатель Общественного совета при департаменте по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, заслуженный архитектор Кубани Владимир Малюк, руководитель Архитектурно-градостроительного центра, Заслуженный архитектор Кубани Александр Лащенков, учредитель группы компаний ИНСИТИ Роман Саркисов, управляющие партнеры группы компаний ИНСИТИ Анна Шевченко и Леонид Черкезов, директор департамента развития группы компаний ИНСИТИ Сергей Анохин, директор Благотворительного Фонда «Дом "ИНСИТИ"», член Общественной палаты Краснодарского края, доктор экономических наук Виолетта Гассий.

— Для нас большая честь быть причастными к такому крупному проекту. Имея опыт создания общественных пространств в Краснодаре, мы используем лучшие наработки для обустройства нового масштабного парка, который займет особое место на карте России. Уверены, конкурс позволит привлечь наиболее креативные и современные проекты, а победитель сможет войти в историю города и края как автор одного из первых в стране парков Русского географического общества,— сказал учредитель группы компаний ИНСИТИ Роман Саркисов.

Подать заявку на конкурс может команда от одного до пяти человек до 9 ноября 2025 года. С порядком участия в Конкурсе и техническим заданием можно ознакомиться в Положении. Награждение победителей состоится 25 ноября. Им будут вручены денежные сертификаты. Победитель получит 100 000 руб., 75 000 руб. и 50 000 руб. вручат за второе и третье место соответственно.

Конкурс проводится в период с 15 сентября 2025 года по 25 ноября 2025 года.

Вопросы по участию в конкурсе можно задать по телефону: +7 (952) 878-28-17 (Яна Олеговна Нино) или на почту: nino.y@incitystroy.ru.

