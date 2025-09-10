В общественный совет нижегородского стадиона «Водник» вошли 20 человек

Администрация Нижнего Новгорода создала общественный совет стадиона «Водник». Как сообщили в мэрии, в него вошли 20 человек — спортсмены, местные жители и общественники.

Распоряжение о создании совета от 8 сентября 2025 года опубликовано на сайте горадминистрации. Основными целями совета станет участие его членов в рассмотрении вопросов реализации проекта комплексного развития территории стадиона «Водник» и общественный контроль на всех этапах выполнения работ. В рамках своей компетенции совет может направлять предложения главе города, в том числе по внесению изменений в правовые акты, касающиеся развития «Водника».

По словам директора городского департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артура Штояна, совет станет главной площадкой обсуждения вопросов, касающихся будущих изменений. Вместе с тем будут активно привлекаться к работе и местные жители, не вошедшие в совет. Сейчас идет подготовка к первому заседанию совета, на нем выберут председателя, заместителя и секретаря.

В состав совета в том числе вошли тренеры «Водника» Алексей Кормаков, Юрий Кулаков и Дмитрий Грибков, ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев, руководитель сообщества «Футбольные мамы Нижегородской области» Оксана Шлыкова, председатель ТОС «Горьковский» Татьяна Фомичева, председатель общественной палаты города Сергей Горин.

Как писал «Ъ-Приволжье», стадион и одноименную спортшколу закрыли 29 августа и намерены снести. Территорию объекта планируется включить в проект комплексного развития территории (КРТ). По данным властей, кроме строительства домов, он предусматривает создание нового многофункционального спортивного центра.

Галина Шамберина