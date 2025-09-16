Работы уральского фестиваля «Стенограффия» представят в Берлине

В Германии пройдет выставка «Паблик-арт. Искусство в общественных пространствах России», в рамках которой представят работы фестиваля уличного искусства «Стенограффия» (Stenograffia), сообщили в администрации Екатеринбурга. Уральский фестиваль является партнером выставки — она состоится в Русском доме в Берлине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Пипченко, Коммерсантъ Фото: Владимир Пипченко, Коммерсантъ

Экспозиция посвящена развитию стрит-арта и паблик-арта в России за последние десятилетия. Среди уральских экспонатов — 25 фоторабот, бетонные арт-объекты в жанре мокьютектуры, знаки, книги и предметы, взятые из муралов. Эти экспонаты представляют не только проекты «Стенограффии», но и работы других уральских команд — Spektr, Stenka, Hot Singles in Your Area и программы «Кам-он».

Организаторы «Стенограффии» отметили, что участие в выставке дает возможность показать международной аудитории развитие современного искусства в России и изменения в подходе к городской среде. На выставке представлены работы более 70 авторов, включая художников, креаторов, организаторов и продюсеров.

Экспозиция будет открыта для посещения до 31 июля 2026 года.

Напомним, фестиваль «Стенограффия» стартовал в Екатеринбурге в 16-й раз 17 июня. В нем принимают участие художники из Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Сочи, а также из Европы — Франции, Швейцарии, Германии и Португалии. В 2025 году в рамках фестиваля появится более 15 новых арт-объектов и будет отреставрировано пять объектов, которые были созданы на фестивале в прошлые годы.

Ирина Пичурина