Минобороны: «Адмирал Нахимов» успешно прошел ходовые испытания после ремонта

Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вернулся к причалу «Севмаша», подтвердили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что корабль «успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в море».

Как писал «Ъ», «Адмирал Нахимов» 18 августа вышел в Белое море на испытания после модернизации. Крейсер вернулся в заводскую акваторию порта Северодвинск 13 сентября. Об этом свидетельствовал спутниковый снимок, опубликованный Европейским космическим агентством.

На первом этапе ходовых испытаний проверили работу главной энергоустановки и некоторых корабельных систем, сообщили в Минобороны. О завершении испытаний доложено главнокомандующему ВМФ адмиралу Александру Моисееву. В ведомстве добавили, что испытания с участием сдаточной команды «Севмаша», будут продолжены по графику.