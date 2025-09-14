Крейсер «Адмирал Нахимов» вернулся с ходовых испытаний в Северодвинск

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» 13 сентября вернулся в заводскую акваторию порта Северодвинск. Это следует из спутникового снимка, опубликованного 14 сентября Европейским космическим агентством. Судя по всему, возвращение в порт понадобилось для смены сдаточной партии экипажа после ходовых испытаний, на которых проверялись ходовые качества отремонтированного крейсера и работоспособность его силовой установки.

«Адмирал Нахимов» вышел в Белое море на испытания 18 августа после масштабной модернизации и ремонта, в ходе которых корабль был полностью переоснащен современными системами управления, радиоэлектронным оборудованием и противокорабельным вооружением, а также произведен ремонт силовой установки. Стоимость работ превысила 200 млрд руб., что делает этот крейсер одним из самых дорогих проектов российского ВМФ в постсоветский период.

Ожидается, что после завершения всех этапов испытаний, в том числе обновленного вооружения, «Адмирал Нахимов» вернется на постоянное базирование в Североморск и войдет в состав Северного флота.

О том, как крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море после 26 лет простоя в верфях, — в материале «Ъ».

Дмитрий Сотак