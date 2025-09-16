Ярославских владельцев придорожных объектов обяжут заасфальтировать съезды

В Ярославской области собственников кафе и предприятий, расположенных вдоль региональных трасс, обяжут заасфальтировать подъезды. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Фото: Правительство Ярославской области

«Если у дороги стоит кафе или предприятие, подъезд к нему должен быть заасфальтирован. До 15 ноября создадим реестр таких съездов. Собственникам предложим выбор: либо легализовать и привести территорию в порядок, либо мы установим барьерные ограждения и перекроем несанкционированный выезд»,— написал господин Евраев.

Также собственники ТЦ, расположенных вдоль трасс, должны содержать в порядке территорию в радиусе 30 метров от здания.

Вопросами придорожного сервиса власти начали заниматься по итогам поездки по участку федеральной трассы М-8 в регионе, в ходе которой выявили ямы-эстакады, которые сделали предприимчивые жители для оказания автоуслуг. Тогда губернатор сообщал, что придорожный бизнес, работающий нелегально, в скором времени будет закрыт, а предпринимателям, работающим со всеми необходимыми разрешениями, наоборот, помогут. Кроме того, в октябре планируется объявить первые торги на создание новых объектов придорожного сервиса: кафе, заправки, места отдыха, магазины, шиномонтаж.

Алла Чижова