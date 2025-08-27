Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Торги на новые придорожные кафе в Ярославской области объявят в октябре

В Ярославской области в октябре планируют объявить первые торги на создание новых объектов придорожного сервиса. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

К настоящему моменту подобрано 12 участков для новых заправок, кафе, магазинов, шиномонтажей, пунктов ремонта автомобилей и мест отдыха.

«Отбираем участки для создания зон дорожного сервиса, в октябре планируем объявить первые торги. Важное условие: бизнес, который будет работать в сфере дорожного сервиса, должен быть зарегистрирован в нашем регионе и платить налоги в областной бюджет»,— подчеркнул губернатор Михаил Евраев.

При этом существующие точки придорожного сервиса будут проверены на предмет уплаты налогов и регистрации. Ранее господин Евраев заявлял, что придорожный бизнес, работающий нелегально, в скором времени будет закрыт.

Алла Чижова

