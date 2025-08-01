Михаил Евраев намерен бороться с нелегальным придорожным бизнесом

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что придорожный бизнес, работающий нелегально, в скором времени будет закрыт. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам поездки по участку федеральной трассы М-8 в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Господин Евраев рассказал о выявленных самодельных ямах-эстакадах, которые сделали предприимчивые жители для оказания автоуслуг, а также о работающих у дороги точках продажи продуктов питания, игрушек и других вещей.

«Мы активно приветствуем развитие придорожного сервиса, но официального, законного, безопасного. Поэтому все, кто работает без разрешений и выплат налогов, в скором времени закончат свою нелегальную деятельность»,— написал губернатор.

При этом бизнесменам, работающим со всеми необходимыми разрешениями, при расширении М-8 помогут с документами и созданием безопасного съезда.

Алла Чижова