«Томскнефть» получила нового генерального директора

Новым генеральным директором АО «"Томскнефть" ВНК» стал Михаил Черевко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Стрежевого (Томская область) Валерий Дениченко.

«Михаил Александрович с понедельника вышел на работу в "Томскнефть", сегодня выделил полчаса в своем напряженном рабочем графике для встречи с мэром»,— написал градоначальник, отметив, что топ-менеджер оставил «самые лучшие впечатления от знакомства». «Никаких революций не предвидится. Все социальные программы будут сохранены»,— заключил господин Дениченко.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Михаил Черевко с сентября 2022 года возглавляет ООО «Нефтесервисные решения» (структура «Газпром нефти»).

АО «"Томскнефть" ВНК» — основная добывающая компания Томской области. В 2024 году выручка организации составила 251 млрд руб., чистая прибыль — 772,6 млн руб. По данным ЕГРЮЛ на 16 сентября, исполняющий обязанности гендиректора АО — Андрей Рязанов.

Михаил Кичанов