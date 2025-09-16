Уголовное дело иноагента Юрия Дудя направили в суд

Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении журналиста Юрия Дудя (внесен в реестр иноагентов). Он обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Дудь (признан иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Юрий Дудь (признан иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, уточнили в столичном ведомстве. Журналисту инкриминируют ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.

Дело было возбуждено по материалам проверки московской прокуратуры. Согласно материалам, журналиста дважды в течение года штрафовали по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ — за отсутствие маркировки иноагента в мессенджере. Юрий Дудь (внесен в реестр иноагентов) объявлен в межгосударственный розыск и заочно арестован. В конце июля ТАСС сообщал, что журналиста проверяют на госизмену.