Трамп: саммит России, США и Украины пройдет «относительно скоро»

Президент США Дональд Трамп предполагает, что переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского при посредничестве американской стороны состоятся достаточно скоро. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Бедминстере в штате Нью-Джерси.

«Не знаю (когда может состояться встреча.— "Ъ"), относительно скоро,— сказал господин Трамп (цитата по ТАСС).— Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро».

Его попросили уточнить, будет ли следующим этапом саммит с участием США. Дональд Трамп ответил, что «будут переговоры» вне зависимости от того, называть их саммитом или встречей. Также он высказал мнение, что Владимир Путин и Владимир Зеленский ненавидят друг друга так сильно, что не могут общаться.