Песков: встреча Путина и Зеленского будет бесполезной без подготовки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча России и Украины на высшем уровне будет бесполезна, если пройдет без должной подготовки.

«Пройди она в неподготовленном режиме, она будет абсолютно бесполезна»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос о перспективах переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Для продуктивного диалога необходимо, чтобы на экспертном уровне были заранее разработаны и зафиксированы ключевые наработки. Только в этом случае возможен содержательный обмен мнениями между сторонами, уверен Дмитрий Песков.

Он также опроверг слова президента США Дональда Трампа о возможном скором проведении трехстороннего саммита.