В Удмуртии сняли режим ЧС, введенный из-за переувлажнения почвы

В Удмуртии сняли режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный из-за переувлажнения почвы. Он прекратил действовать с 15 сентября. Соответствующее распоряжение главы Удмуртии опубликовано на сайте кабмина.

Напомним, режим ЧС начал действовать 8 сентября. Переувлажнения почвы привело к полеганию посевов и прорастанию зерна на корню. Пострадало более 300 га посевов. Режим ЧС позволяет аграриям, которых затронуло переувлажнение почвы, обратиться за выплатами и освободиться от некоторых обязательств по урожайности в рамках субсидирования.