300 гектаров посевов пострадали из-за переувлажнения почвы в Удмуртии

Из-за переувлажнения почвы пострадало более 300 га посевов, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. В этом году в регионе застраховано более 25 тыс. га посевов. Аграрии, застраховавшие свои посевы, смогут обратиться за выплатами и освободиться от некоторых обязательств по урожайности в рамках субсидирования.

Напомним, глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с переувлажнением почвы, которое привело к полеганию посевов и прорастанию зерна на корню.

Неблагоприятные погодные условия негативно сказываются на урожайности и увеличивают производственные затраты на обработку и сушку зерна. На данный момент в Удмуртии обмолочено 51% от площади зерновых и зернобобовых культур, получено 489,2 тыс. т зерна.