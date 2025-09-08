Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Режим ЧС введен в Удмуртии из-за переувлажнения почвы

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с переувлажнением почвы, которое привело к полеганию посевов и прорастанию зерна на корню.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Признать сложившуюся обстановку, связанную с полеганием посевов и прорастанием зерна на корню, возникшую в результате переувлажнения почвы на территории Удмуртской Республики в августе 2025 года, чрезвычайной ситуацией»,— говорится в документе.

К ликвидации последствий ЧС будут привлечены силы и средства Минсельхоза республики и сельхозорганизаций. Объявление режима ЧС позволит аграриям, застраховавшим свои посевы, обратиться за выплатами и освободит их от некоторых обязательств.

Напомним, 3 сентября в Удмуртии введен режим повышенной готовности из-за переувлажнения почвы в период активной уборки урожая.