Зарплаты в сфере ЖКХ Ставрополья выросли на 59%

Сфера ЖКХ и городской инфраструктуры стала лидером по приросту средних предлагаемых зарплат в Ставропольском крае летом 2025 года — рост составил 59% до 72 384 рублей в месяц по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе «Авито» по ЮФО и СКФО.

Эксперты проанализировали изменения средних зарплатных предложений в различных отраслях региона, сопоставив показатели лета 2025 года с данными аналогичного периода прошлого года.

Вторую позицию в рейтинге заняли информационные технологии с ростом 49% год к году — средняя зарплата достигла 69 446 рублей в месяц при полном рабочем дне. Третье место заняла розничная и оптовая торговля с увеличением на 37% до 70 тыс. руб. в месяц.

«Заметный рост зарплатных предложений в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры отражает стабильный спрос на поддержание и модернизацию городских территорий. Растет и количество вакансий для специалистов рабочих профессий — дворников, электриков, без которых невозможно обеспечение комфорта и безопасности в городах»,— прокомментировал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

По его словам, наблюдается интерес соискателей к подобным профессиям. На вакансии сантехников и дорожных работников откликались на 13% и 8% чаще соответственно.

«Одновременно машиностроение демонстрирует положительную динамику за счет активного развития транспортных проектов и промышленного производства. Это приводит к усилению конкуренции за кадры: работодатели стремятся привлекать и удерживать специалистов не только ростом зарплат, но и дополнительными бонусами — расширенными соцпакетами, гибкими условиями и программами обучения»,— добавил Роман Губанов.

Тат Гаспарян