Александр Моор открыл в Тюмени промышленный форум TNF-2025

Губернатор Тюменской области Александр Моор на церемонии открытия поприветствовал участников промышленно-энергетического форума TNF-2025 в Тюмени, сообщили в правительстве региона. Мероприятие будет проходить с 15 по 18 сентября, главная тема в этом году — «Технологическое лидерство: объединяя усилия».

Александр Моор (в центре)

Фото: Правительство Тюменской области Александр Моор (в центре)

Фото: Правительство Тюменской области

Глава региона подчеркнул, что TNF на протяжении многих лет укрепляет свой статус важнейшей межотраслевой площадки, где обсуждаются главные вызовы и задачи, которые стоят перед промышленностью и энергетическим сектором. «В рамках форума обсуждаются и принимаются важные решения и создаются новые крепкие кооперационные цепочки. Вся программа TNF 2025 выстроена в логике реализации энергетической стратегии России до 2050 года. В фокусе нашего внимания — разработка и производство нового оборудования, новых технологий, внедрение передовых IT-решений»,— сказал Александр Моор на открытии.

После этого господин Моор вместе с участниками осмотрел выставку TNF EXPO, на которой свои актуальные разработки и технологические решения для нефтегазовой отрасли представили более 140 отечественных компаний. Например, экспозиция Нефтегазового кластера разместилась на объединенном стенде Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) — здесь впервые представили систему термостабилизации по поддержке температуры мерзлого грунта без потребления энергии.

В этом году на форуме ожидается 12 тыс. гостей, включая более 900 компаний из 50 регионов России. Ожидается участие бизнес-делегаций из Казахстана, Беларуси и ОАЭ.

Напомним, в деловой программе TNF EXPO запланировано более 30 мероприятий. За четыре дня свыше 140 компаний представят свои разработки и обменяются опытом. Ключевым событием традиционно станет Форум поставщиков топливно-энергетического комплекса (ТЭК), где ведущие нефтегазовые компании встретятся с производителями оборудования и технологий.

Ирина Пичурина