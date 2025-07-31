Выставка форума TNF расширит возможности для малого и среднего бизнеса Урала

Промышленно-энергетический форум TNF представил программу TNF EXPO, направленную в том числе на поддержку малого и среднего бизнеса. Ключевым событием традиционно станет Форум поставщиков топливно-энергетического комплекса (ТЭК), где ведущие нефтегазовые компании встретятся с производителями оборудования и технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба TNF Фото: Пресс-служба TNF

15 сентября на TNF EXPO компании «Газпром нефть», «Роснефть» и впервые «Сургутнефтегаз» проведут сессии для потенциальных поставщиков. Они представят проекты, технологии и оборудование, требующие замены на отечественные решения, а также прогнозные объемы закупок. Институт нефтегазовых технологических инициатив проведет отдельную сессию, посвященную требованиям к испытанию и сертификации оборудования. Участники смогут установить контакты с лидерами отрасли и обсудить возможное сотрудничество.

Исполнительный директор форума TNF Владимир Илющенко отметил, что в этом году выставка отличается деловой программой, отдельной от основной площадки форума. Для удобства открыта отдельная регистрация на EXPO.

«Посетители выставки, среди которых традиционно много представителей малого и среднего бизнеса из ближайших Свердловской, Челябинской, Курганской областей, ХМАО и ЯНАО, смогут выбрать интересующие события точечно и решить свои бизнес-задачи», – прокомментировал господин Илющенко.

По его словам, мероприятия предоставляют возможности для нетворкинга, самопрезентации и демонстрации технологий, что важно для производителей российских решений, стремящихся войти в проекты крупных нефтегазовых компаний, а для всей отрасли – достичь технологического суверенитета.

Десятый Промышленно-энергетический форум TNF пройдет с 15 по 18 сентября в Тюмени. Главная деловая площадка нефтегазовой отрасли РФ объединяет производителей оборудования и услуг, недропользователей, структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику. Центральная тема TNF в этом году – «Технологическое лидерство: объединяя усилия». Ожидается, что участие примут 12 тыс. человек – представителей более 900 компаний из 50 регионов России, бизнес-миссий из Китая, Ирана, Казахстана, Беларуси и других стран.

В деловой программе TNF EXPO запланировано более 30 мероприятий. За четыре дня свыше 140 компаний представят свои разработки и обменяются опытом. Так, на площадке «Территория технологий» разработчики представят свои решения в области строительства скважин, добычи углеводородов, приборостроения, автоматизации и IT. Особое внимание уделят финалистам Всероссийской премии лучших технологических решений для ТЭК. Конкурс организован форумом TNF при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Ассоциации «Нефтегазовый кластер». Победителей объявят в рамках форума.

17 сентября выставку посетят официальные делегации федеральных министерств, а также будут подписаны соглашения о партнерстве между участниками форума. В течение всей работы EXPO будут доступны тематические экскурсии. Вход на выставку бесплатный по предварительной регистрации на сайте TNF.