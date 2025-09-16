WAFA: более 60 человек погибли в секторе Газа во время военной операции Израиля

Как минимум 62 человека погибли за сутки в результате израильских авиаударов по сектору Газа, сообщило агентство WAFA со ссылкой на медиков. Большинство жертв — в одноименном городе Газа.

В время операции Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по жилым районам, повреждены несколько домов и самая высокая башня в городе. Как пишет Ynet, только за 20 минут ЦАХАЛ совершил 37 атак на территорию анклава.

В ночь на 16 сентября, по данным Axios, Израиль начал очередную наземную операцию. Ее цель — захват города Газа и ликвидация палестинского движения «Хамас». США останавливать израильских партнеров не стали.