Бывший топ-менеджер из Lime стал гендиректором Melon Fashion Group

Как стало известно «Ъ», у крупнейшего российского fashion-оператора Melon Fashion Group (MFG), управляющего сетями Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol, меняется руководство. Новым гендиректором группы назначен Антон Летушев, занимавший до этого аналогичную должность в Lime. Михаил Уржумцев, возглавлявший группу, переходит на пост президента и займется стратегическим развитием компании.

45-летний Антон Летушев до этого возглавлял ООО «Стиль Трейд» — операционную компанию одежной сети Lime, куда он пришел в 2011 году. В 2024 году стал исполнительным директором сети премиального одежного бренда Ushatava. Господин Летушев как CEO будет отвечать за масштабирование и трансформацию бизнеса, развитие бизнес-процессов и технологических решений.

55-летний Михаил Уржумцев с 1993 года работал специалистом службы ВЭД по работе с таможней на швейной фабрике «Первомайская заря», из которой позднее выделилась Melon Fashion Group. В 2005 году был назначен гендиректором АО «Мэлон Фэшн Груп». С 2014 года был президентом компании, а в октябре 2015 года вернулся на пост гендиректора.

Сейчас Melon Fashion Group управляет более 900 магазинами одежных сетей Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. По данным СПАРК, в 2024 году выручка АО «Мэлон Фэшн Груп» выросла на 33,2%, до 81,9 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 42,6%, до 10 млрд руб.

