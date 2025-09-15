Перевозки груженых контейнеров на магистралях ОЖД снизились на 7% с начала года

По итогам восьми месяцев текущего года на магистралях Октябрьской железной дороги было перевезено в общей сложности 9 млн грузов — на 3,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в пресс-службе ОЖД.

В целом за январь-август 2025-го на ОЖД перевезли 387,3 тыс. груженых контейнеров ДФЭ. Этот показатель на 7% ниже показанного год назад.

При этом положительная динамика отмечается в перевозках цветных металлов (рост в 1,6 раза), бумаги (+4,3%) и лесных грузов (+28,3%), отметили в ОЖД.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что за восемь месяцев этого года на железнодорожных станциях в Петербурге было погружено около 4,4 млн тонн грузов. Данный показатель на 6,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Андрей Цедрик