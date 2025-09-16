Дело о закупке фальсифицированной рентген-техники рассмотрят в Красноярском крае

Красноярское управление СКР завершило расследование дела заместителя главного врача Дивногорской межрайонной больницы, которой предъявлено обвинение в превышении полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в следственном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В основу уголовного дела легли материалы краевого УФСБ. По версии следствия, в ноябре 2021 года заместитель главврача больницы заключила контракт на поставку рентген-аппарата стоимостью 25 млн руб. В феврале 2022 года в рамках исполнения контракта в клинику была поставлена фальсифицированная рентген-техника, ее использование в медицинских целях невозможно.

В деле указывается, что замглавврача завизировала акты приема-передачи и ввода оборудования в эксплуатацию, на основании которых поставщику были перечислены 25 млн руб. Следствие считает, что обвиняемая пошла на это, не желая быть привлеченной к ответственности за нарушение исполнения контракта и неосвоение выделенных бюджетных средств.

Илья Николаев