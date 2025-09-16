В Пыть-Яхе установили самый высокий флагшток в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) установили самый высокий в регионе флагшток с российским триколором — он появился в Пыть-Яхе, об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Сергей Елишев.

Флагшток высотой 25 м с флагом размером 7,2 на 4,5 м находится на площади Мира. «Это великолепный подарок городу от компании ООО "Экотон". Уверен, что монументальный флагшток станет символом гордости и патриотизма для всех жителей и гостей Пыть-Яха»,— сказал господин Елишев.

Напомним, в августе 2024 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область) установили самый высокий на Урале флагшток высотой 50 м с российским триколором. Длина и ширина полотнища составляют 17 и 11 м соответственно. Через год Федеральная антимонопольная служба выявила сговор при установке флагштока — по данным ФАС, компании «Тагилдорстрой» обеспечили преимущественные условия на аукционе.

Ирина Пичурина