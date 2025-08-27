В Нижнем Тагиле при установке флагштока выявили сговор на 25 млн руб.

Федеральная антимонопольная служба выявила сговор при установке флагштока в Нижнем Тагиле. Это следует из данных свердловского управления ФАС.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Ведомство обнаружило сговор между МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», МБУ «Тагилгражданпроект» и АО «Тагилдорстрой», который привел к нарушению антимонопольного законодательства. По данным ФАС, «Тагилстрою» обеспечили преимущественные условия на аукционе. Доход компании от этого контракта составил 24,98 млн руб.

Напомним, 50-метровый флагшток с российским триколором в Нижнем Тагиле установили ко Дню города в августе 2024 года. Длина флага на нем составляет 17 м, ширина — 11 м. В сентябре флаг пришлось заменить по гарантийным обязательствам контракта, поскольку полотно порвалось из-за ветра.

Анна Капустина