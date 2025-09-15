Футболисты «Родины» и «Факела» подрались после матча Первой лиги

Футболисты московского клуба «Родина» и воронежского «Факела» устроили драку на футбольном поле. Она произошла по окончании десятого тура Первой лиги.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Родины». Мячи забили Папе Гуэйе и Артем Максименко. В турнирной таблице «Родина» занимает седьмую строчку, «Факел» — третью.

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов сказал, что драка началась после того, как игрок «Родины» «показал жест». По его словам, «жестокого ничего не было», а позднее «три их игрока пришли в раздевалку и извинились».