Кадыров призвал Пугачеву не провоцировать народ

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале, что певице Алле Пугачевой «лучше бы оставить жалкое пустословие где-нибудь глубоко в себе и не провоцировать целый народ». Ранее артистка дала интервью журналистке Екатерине Гордеевой (объявлена иноагентом), в котором сказала, что лидер чеченских сепаратистов Джохар Дудаев «был приличный, порядочный, интеллигентный человек»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Чечни Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава Чечни Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В стране был кризис, а в республике — и того хуже. Тем временем Дудаев хвастался ракетами и танками. Схожие с Пугачевой предатели, такие как Березовский, начали эту войну, заработали на ней миллиарды, а затем сбежали за границу»,— добавил Рамзан Кадыров.

По словам главы Чечни, спрашивать, «какой был Дудаев и какую пользу он принес», нужно самих чеченцев. Он также написал, что «генеральские амбиции, позерство и наплевательское отношение к настоящим проблемам» Джохара Дудаева привели к «резкому росту бандитизма и полному финансовому краху».

Рамзан Кадыров указал, что «война унесла сотни тысяч жизней, многих оставила инвалидами». Власти России заявляли, что во время первой чеченской войны погибли 5,3 тыс. военнослужащих со стороны федеральных сил, 17,3 тыс. — со стороны сепаратистов. Официальных данных о числе погибших мирных жителей нет.

Ранее слова Аллы Пугачевой о Джохаре Дудаеве прокомментировал помощник главы Чечни и министр республики по нацполитике Ахмед Дудаев.

Джохар Дудаев возглавил сепаратистское движение в 1991 году, был первым президентом Чеченской Республики Ичкерия. Убит в 1996 году.