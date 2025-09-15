Ахмед Дудаев прокомментировал слова Пугачевой о Джохаре Дудаеве

Помощник главы Чечни и министр республики по нацполитике Ахмед Дудаев прокомментировал слова певицы Аллы Пугачевой о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. В интервью журналистке Екатерине Гордеевой (объявлена иноагентом) артистка сказала, что Джохар Дудаев «был приличный, порядочный, интеллигентный человек».

Видеообращение Ахмеда Дудаев опубликовано в его Telegram-канале. По его словам, россияне, покинувшие страну после начала боевых действий на Украине, «приняли для себя решение, что экономика страны не выдержит, начнет расшатываться государственный строй». «Они сейчас пытаются своими действиями, какими-то провокационными высказываниями пытаются приблизить тот сценарий, который они прогнозировали»,— добавил он.

Помощник главы Чечни также сказал, что «из-за преступных действий Джохара Дудаева в республике погибло около 300 тыс. человек». По официальным данным, со стороны федеральных сил во время первой чеченской войны погибли или пропали без вести 5,3 тыс. человек, со стороны сепаратистов — 17,3 тыс. Официальных данных о количестве погибших мирных жителей нет.

Джохар Дудаев возглавил сепаратистское движение в 1991 году, был президентом Ичкерии. Убит в 1996 году.