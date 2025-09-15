Досрочная дума

В Ульяновске подведены итоги состоявшихся в воскресенье выборов депутатов гордумы. Явка избирателей на выборы оказалась самой низкой за всю историю выборов гордумы. В то же время, как показывают итоги, процент проголосовавших досрочно оказался также самым высоким за всю историю выборов. Таких избирателей оказалось больше, чем пришедших в день голосования. Наблюдатели отмечают, что проходившая ранее информация о возможной договоренности партий о распределении победителей в точности совпала с итогами. По мнению политологов, ситуация с низкой явкой и досрочным голосованием является удобной для реализации политтехнологий получения нужного результата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Политологи считают, что выборы не привели в гордуму Ульяновска новую политэлиту

Фото: фото: пресс-служба Ульяновской городской думы Политологи считают, что выборы не привели в гордуму Ульяновска новую политэлиту

Фото: фото: пресс-служба Ульяновской городской думы

В понедельник Избирательная комиссия Ульяновской области подвела итоги выборов депутатов Ульяновской городской думы VII созыва, состоявшихся 14 сентября. Согласно итоговым протоколам, кандидаты от «Единой России» получили 30 мест в гордуме, кандидаты от КПРФ победили в пяти округах, от ЛДПР — в трех, в одном округе победил кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и еще в одном округе победил кандидат от партии «Новые люди». 22 действующих депутата гордумы VI созыва продолжат работу в новом составе гордумы. Ни один самовыдвиженец в число победителей не вошел.

Итоговая явка на выборах депутатов гордумы составила 18,45%. В Железнодорожном округе №2 и Засвияжском округе №27 она достигла 13,4%. Наблюдатели отмечают, что такая низкая явка впервые за всю историю выборов городского представительного органа (пять лет назад, на выборах 2020 года, явка была на уровне 21,15%, в облизбиркоме ее называли самой низкой за всю историю, на выборах в гордуму V созыва в 2015 году явка составляла 28,6%).

В то же время на этих выборах отмечен самый большой процент досрочного голосования. В большинстве округов тех, кто проголосовал досрочно, было более половины от всех избирателей, участвовавших в голосовании. Во многих округах «досрочников» набралось более 60%. В Засвияжском округе №22 досрочно проголосовали 68,5% избирателей, там же Алсу Айзатуллова («Единая Россия») получила 90,12% голосов избирателей. Еще более высокий процент досрочного голосования в Заволжском округе №17 (68,2%), в Железнодорожном округе №5 (69,3%) и в Железнодорожном округе №4 (70,7%).

При этом анализ итогов по участковым комиссиям показывает наличие корреляции между голосами избирателей, поданными за определенных кандидатов, и процентом досрочного голосования. Так, к примеру, в Заволжском округе №9 на участке №3515, где было 53,1% досрочников, самовыдвиженец Антон Алымов получил только 15,5% голосов, а его ближайший соперник Василий Салманов (ЕР) — 68,45% голосов избирателей. В то же время на участке №3519, где досрочников было 43,5%, Антон Алымов одержал победу над Василием Салмановым, набрав 44,93% голосов против 36,18% у соперника.

Заметим, на выборах 2020 года «досрочников» было в среднем около 40%, а на выборах 2015 года — около 11%.

Сам Антон Алымов в беседе с «Ъ» сообщил, что получал несколько устных жалоб от избирателей на то, что работодатели заставляли бюджетников идти голосовать досрочно, указывая конкретно, за кого следует голосовать. «Но подавать жалобы в облизбирком они отказываются, опасаясь репрессий со стороны работодателя»,— добавил господин Алымов. Об аналогичных жалобах избирателей сообщили и в обкоме КПРФ.

Председатель облизбиркома Елена Горбунова сказала, что наблюдатель от Общественной палаты Ульяновской области тоже сообщал, что ему пожаловался избиратель, на то, что его заставила идти и голосовать за конкретного кандидата старшая по дому. «Один такой сигнал у нас есть, но официальных жалоб такого рода от самих избирателей к нам не поступало»,— сказала глава облизбиркома. При этом она отметила, что «нет ничего особенного» в том, что более половины избирателей проголосовали досрочно, «это нормально».

Стоит отметить, что в еще в начале июля в местных Telegram-каналах проходила информация (затем то же самое сообщали источники «Ъ») о наличии якобы некой договоренности между партиями и представителями региональной власти об обеспечении возможности пройти в состав гордумы кандидатам от других партий, кроме «Единой России» (в VI созыве гордумы 36 мест из 40 досталось ЕР, три — самовыдвиженцам и одно — «Коммунистам России»). Тогда источник «Ъ» подтвердил информацию, что предполагается дать возможность КПРФ победить в пяти округах, ЛДПР — в трех, а «Новые люди» и СРЗП должны получить по одному мандату. Представители региональных отделений партий эту информацию подтверждать отказывались, заявляя, что «никаких договоренностей нет». Между тем именно такими, как прогнозировали источники, и оказались итоги выборов.

Лидеры региональных отделений политических партий, выдвигавших кандидатов, говорят, что в целом итогами выборов удовлетворены, хотя и обращают внимание на «ненормальность системы досрочного и трехдневного голосования, позволяющей использовать технологии».

«Это удивляет, что предположения, прозвучавшие более двух месяцев назад по поводу распределения мандатов, подтвердились полностью»,— заметил ульяновский политолог, член экспертного совета регионального фонда профессиональных исследований «РАПИР» Николай Васин. По его мнению, «факт, что большое количество кандидатов от других партий в условиях вялотекущей компании и низкой явки оказались победителями — невиданный случай для нашей городской думы». «И сразу вспоминается июльская утечка информации, которая совпала с итогами, и это заставляет задуматься», - заметил господин Васин. Он считает, что «сушка явки вкупе с большим процентом досрочного голосования может быть удобным инструментом для использования технологий по достижению нужного результата». «К сожалению, я не увидел реализации инициативы президента Путина о новой политической элите. На этих выборах новой политической элиты я не увидел. Появились новые лица, но их никто не видел, никто не знает, ни в политической, ни в общественной жизни они не замечены. И то, что люди не пришли на выборы, говорит о том, что они отказывают в доверии этому органу власти»,— заключил политолог.

Сергей Титов, Ульяновск