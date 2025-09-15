Россия стала более единой

Завершившиеся 14 сентября региональные выборы не выбились из общей картины последних лет. Согласно итоговым результатам, «Единая Россия» (ЕР) усилила позиции в парламентах почти всех субъектов, где обновлялись их составы, сохранив тотальное превосходство в одномандатных округах и нарастив поддержку по спискам. Как и предсказывали многие опросы (см. “Ъ” от 8 сентября), между КПРФ и ЛДПР развернулась борьба за второе место, а «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) не сумела преодолеть пятипроцентный барьер в 3 из 11 регионов. В двух субъектах парламенты «ужались» до трех партий.

По подсчетам “Ъ”, по итогам выборов-2025 количество единороссов увеличилось в новых созывах законодательных собраний Рязанской области (плюс девять человек), Коми и Новосибирской области (по пять), Калужской (четыре), Воронежской, Челябинской (по три) и Костромской (два), а также Белгородской и Магаданской областей (один). Неизменным число депутатов от ЕР осталось только в парламентах Курганской области и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Уже традиционно партия власти почти не оставила шансов оппозиции в выборах по мажоритарной системе.

ак, в Коми, ЯНАО, Рязанской, Калужской, Магаданской, Белгородской, Воронежской и Курганской областях единороссы победили во всех без исключения одномандатных округах. В Челябинской области представители ЕР взяли 28 из 30 мажоритарных мандатов (еще два места получили эсеры), а в Костромской — 21 из 25 (в двух победили эсеры, еще в двух — коммунист и либерал-демократ). Единственным регионом, где оппозиция смогла навязать борьбу в «мажоритарке», стала Новосибирская область: ЕР досталось «всего» 29 из 38 мест. Сразу в шести округах там сумели победить представители КПРФ, а еще по одному мандату досталось представителям СРЗП, «Новых людей» (НЛ) и «Родины».

По сравнению с 2020 годом результаты ЕР по спискам увеличились повсеместно (см. карту). Сильнее всего — более чем на 25 процентных пунктов (п. п.) — они выросли в Рязанской области. Столь резкий скачок привел к тому, что помимо единороссов в областной парламент сумели пройти лишь либерал-демократы (8%) и коммунисты (6,4%), получившие по одному мандату. СРЗП, НЛ и Партия пенсионеров не преодолели пятипроцентный барьер, набрав 2,5%, 4,1% и 3,2% голосов соответственно. Пять лет назад состав Рязанской облдумы был куда разнообразнее: по списку в нее тогда прошли представители сразу семи партий (шесть вышеназванных и партия Захара Прилепина «За правду», которая позже влилась в «Справедливую Россию»).

Похожая картина сложилась и в Белгородской области, где в результате роста результата ЕР (+9,2 п. п.) четырехпартийный парламент «потерял» одну из фракций: представленные там на протяжении пяти лет «пенсионеры» на этот раз не сумели заручиться достаточным количеством голосов избирателей (3,1%). Вместе с ними за бортом остались эсеры, набравшие всего 4,2%. Они, кстати, не сумели пройти и в соседнюю Воронежскую облдуму (2,2%). Если бы место СРЗП не заняли НЛ (5,6%), то воронежский парламент тоже «ужался» бы до трех партий.

Отметим также, что далеко не везде результаты голосования соответствовали привычным партийным рейтингам.

Например, непарламентская Партия пенсионеров обошла думские партии в Калужской (5,7% против 5,5% у НЛ), Курганской (6,2% против 5,9% у СРЗП) и Костромской (7,3% против 6,8% у НЛ и 6,1% у СРЗП) областях. ЛДПР обогнала КПРФ, помимо Рязанской и Белгородской областей, в ЯНАО, Магаданской, Калужской, Костромской, Курганской и Челябинской областях. В последней коммунисты едва преодолели проходной барьер (5,9%), ведомые депутатом Госдумы Валерием Гартунгом эсеры пришли к финишу вторыми (13,4%), а НЛ заняли четвертую строчку с 8,1%. Такое же место они получили и в Новосибирской области (7,9%).

По мнению главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, с 2022 года оппозиционные партии лишь обозначают борьбу за места в региональных парламентах и почти не ведут экспансии: «Для голосования за оппозицию нужны романтические ожидания от политики, а их сейчас в социуме нет». Но и федеральный центр в создании трехпартийной системы тоже не заинтересован, полагает эксперт: «КПРФ, может, и нет желания видеть, но ресурсов убрать ее с политической сцены сейчас нет. Да и СРЗП настолько приклеилась к радикальной повестке, что для вывода ее из политической игры нужно решение, которого пока тоже нет».

