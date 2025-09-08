Лучшие среди отстающих

Исследовательский центр Russian Field провел ряд предвыборных замеров накануне Единого дня голосования, который в большинстве регионов начнется уже в ближайшую пятницу, 12 сентября. Результаты опросов показали безусловное лидерство «Единой России» и борьбу за второе место между КПРФ и ЛДПР. А в столицах субъектов, где будут избирать горсоветы, достаточно высокие показатели демонстрируют «Новые люди».

«Единая Россия» (ЕР) занимает первое место по популярности во всех регионах, где проводились опросы перед выборами в законодательные собрания (см. график). Наименее активно партию власти готовы поддержать жители Коми (44,1% от тех, кто намерен голосовать и определился с выбором), самый высокий показатель зафиксирован в Курганской области (59%). При этом только в двух субъектах симпатию к единороссам испытывает более половины электорально активных респондентов (помимо Курганской это Воронежская область).

За второе место во всех регионах борются КПРФ и ЛДПР. Коммунисты опережают конкурентов в традиционно протестных Коми и Новосибирской области, а также в Курганской области. За либерал-демократов готовы активнее голосовать жители Костромской, Калужской и Челябинской областей. Наконец, в Воронежской области эти партии делят вторую строчку: голосование за них допускают по 13,1% опрошенных.

В Челябинской области на третьей строчке оказались «Новые люди». Там в симпатиях к ним признались 12,6% респондентов, тогда как «Справедливую Россию — За правду» (СРЗП) и КПРФ готовы поддержать 11,2% и 9,2% соответственно (для коммунистов этот результат — пятое место — худший среди всех изученных регионов). В Новосибирской области за «Новых людей» могут отдать голоса 11,4% избирателей — вдвое больше, чем за СРЗП (5,7%). Напомним, в роли «паровоза» списка «Новых людей» на выборах в заксобрание там выступает вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Наиболее популярной непарламентской силой стала Партия пенсионеров, которая занимает шестую строчку в Челябинской, Калужской и Курганской областях. При этом в первых двух она преодолевает пятипроцентный барьер, то есть может рассчитывать на прохождение в заксобрание, а в Костромской и Новосибирской областях и вовсе занимает пятое место (7,5% и 7% соответственно), обходя думскую СРЗП (6,3% и 5,7%). В Коми шестой по популярности является «Зеленая альтернатива» (2,5%), в Воронежской области — «Родина» (1,8%).

Инициативные телефонные опросы Russian Field проводились с 18 августа по 4 сентября 2025 года среди жителей Коми, Костромской, Курганской, Челябинской (по 1,5 тыс. респондентов), Калужской, Воронежской и Новосибирской (по 1,8 тыс. респондентов) областей. Погрешность не выше 2,3–2,5%. Респондентам был задан вопрос: «Если бы выборы в заксобрание вашего региона проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы, скорее всего, проголосовали?»

Russian Field также провел предвыборные опросы в ряде административных центров, где будут избирать новые созывы горсоветов (см. график). Их результаты тоже показывают лидерство ЕР во всех без исключения городах. При этом ЛДПР занимает вторую строчку в семи региональных столицах, а КПРФ — только в пяти. В Воронеже и Ставрополе на роль второй партии претендуют «Новые люди». Они же идут на третьей позиции сразу в шести городах — Ижевске, Чебоксарах, Томске, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

Как и на региональном уровне, наиболее популярной непарламентской силой в столицах является Партия пенсионеров. В Смоленске она даже обходит СРЗП (4,7% против 4,5%). В Тамбове эсеры уступают пятую строчку «Родине» (5,5% против 5,9%). А Томск стал единственным областным центром, где в опросах фигурирует «Яблоко» (3%).

Инициативные опросы Russian Field проводились с 15 августа по 6 сентября 2025 года среди жителей Смоленска, Ижевска, Оренбурга, Иваново, Калуги, Чебоксар, Воронежа, Тамбова, Орла, Томска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Ставрополя. Выборка — 1,2 тыс. респондентов, метод — телефонный и уличный опрос. Погрешность не выше 2,8%. Респондентам был задан вопрос: «Если бы выборы в совет депутатов вашего города проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы, скорее всего, проголосовали?»

По мнению политолога Константина Калачева, выборка регионов этого года может оказаться не вполне репрезентативной для России в целом, но общая тенденция такова, что на думских выборах в 2026 году КПРФ рискует оказаться на третьем месте — даже если в этом году коммунисты займут второе место в большем количестве регионов, чем ЛДПР. «СРЗП, очевидно, переживает кризис: Гартунги (депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг, возглавляющий в регионе список СРЗП.— “Ъ”) есть не в каждом регионе. А "Новые люди" могут неплохо выступить в городах-миллионниках»,— добавляет эксперт.

