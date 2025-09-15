На Дону повышенную пенсию за работу в сельхозсекторе получают 42 тысячи жителей

В Ростовской области повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве получают почти 42,5 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения социального фонда России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На такую меру поддержки могут рассчитывать граждане, проработавшие в аграрном секторе не менее 30 лет. Размер надбавки составляет 25% от суммы установленной фиксированной выплаты к пенсии, то есть в 2025 году чуть более 2 тыс. руб. Уточняется, что при трудоустройстве пенсионера выплата надбавки прекращается, но в случае увольнения возобновят доплату без заявления.

Константин Соловьев