Здание бывшей оранжереи выставят на торги по программе «Рубль за метр»

Объект культурного наследия федерального значения «Оранжерея» выставят на торги по программе «Рубль за метр». Об этом сообщили в комитете имущественных отношений (КИО).

Здание входит в состав дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача» в Петергофе. Он представляет собой одноэтажное кирпичное здание площадью в 271,7 кв. м, построенное на рубеже ХIХ–XX веков. Участок, на котором находится «Оранжерея», расположен на Собственном проспекте, д. 84а, литера Е и занимает площадь более чем в 450 кв. м.

Как утверждают в пресс-службе комитета, само помещение находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в реставрации, поэтому на данный момент не используется. Также сотрудники отмечают, что здание является единственным объектом оранжерейного хозяйства XVIII века, сохранившимся до наших дней.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что уже в октябре откроется новое креативное пространство, отреставрированное по программе «Рубль за метр».

Софья Лощенова

