Статистике поднимают статус

Для эффективного межведомственного взаимодействия в вопросах внедрения передовых технологий и цифровой трансформации государственной статистики Минэкономики предложило создать специальную подкомиссию при правкомиссии по цифровому развитию. Предполагается, что это ускорит устранение правовых и организационных барьеров при обмене данными между органами власти и снизит нагрузку на бизнес и население в части отчетности. Ведомствам предстоит совместная работа над подготовкой и внедрением единых стандартов качества данных, выработкой подходов к изменению регламентов и нормативных актов, а также над формированием единой методологии сбора и обработки данных.

Для того чтобы точнее донести требования к данным возглавляемого Сергеем Галкиным Росстата до чиновников, незнакомых с методиками ведомства, в правкомиссии по цифровому развитию планируется создать отдельный орган

Минэкономики подготовило проект постановления правительства, в котором предлагает включить в состав координационных органов правкомиссии по цифровому развитию (ее возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин, зампред комиссии — вице-премьер Дмитрий Григоренко) новый орган — подкомиссию по развитию системы государственной статистики. Как пояснили “Ъ” в ведомстве, инициатива принадлежит Минэкономики, Минцифры и Росстату, а ее реализация позволит синхронизировать деятельность федеральных органов власти по внедрению передовых технологий в работу с информацией, потребителем которой должно стать статведомство.

Напомним, что ранее Белый дом утвердил «Стратегию развития госстатистики и Росстата до 2030 года». Она должна унифицировать подходы к сбору и обработке интересующих государство данных. Поставленные задачи включают повышение оперативности и достоверности статистики, расширение числа отслеживаемых показателей с одновременным двукратным сокращением «отчетной» нагрузки на бизнес. Для этого обещано более активное «переиспользование» уже имеющихся у государства данных, создание единой методики управления запросами и объединение всех этапов статистического производства — планирование, сбор, обработку и распространение данных — на базе цифровой аналитической платформы Росстата (см. “Ъ” от 21 января).

Ключевые цели стратегии — трансформация самого подхода к работе с информацией, применение передовых цифровых решений, использование административных и «больших данных», отмечает замглавы Минэкономики Денис Тюпышев. Работа по их достижению предусмотрена федпроектом «Государственная статистика» нацпроекта «Экономика данных». «Развитие цифровизации статистики снизит нагрузку на респондентов, исключит необходимость многократного направления в госорганы одних и тех же сведений, а также обеспечит все органы власти надежной информацией для принятия управленческих решений»,— говорит чиновник. При этом для внедрения передовых технологий необходимо обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие, в том числе для разработки и внедрения единых стандартов качества данных, выработки подходов к изменению регламентов и нормативных актов, а также формирования единой методологии, поясняет он.

Государственная информационная система «Цифровая аналитическая платформа» должна стать технологическим «движком» для трансформации госстатистики — в работу по погружению в нее и административных данных, пока не соответствующих методологическим требованиям статистиков, включился и цифровой блок Белого дома под контролем вице-премьера Дмитрия Григоренко. В правительстве рассчитывают научить систему обеспечивать необходимые требования к качеству и скорости предоставления данных без избыточной нагрузки на тех, с кого их собирают (см. “Ъ” от 23 апреля).

«Создание подкомиссии позволит снять барьеры для многократного переиспользования данных, собираемых с бизнеса, и административных данных, находящихся в сотнях ГИС 60 субъектов статистического учета. Это позволит собирать государственную статистику быстрее и уменьшить нагрузку на бизнес и физических лиц при обследовании населения — собранная информация одним ФОИВ будет переиспользована другим с разрешения респондентов. Также комиссия обеспечит внедрение единого стандарта качества данных, чтобы все статистические данные могли быть сопоставимыми в рамках официальной методологии»,— отметили в Росстате.

