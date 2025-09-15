ГК «Точно» инвестирует 100 млрд рублей в проект КРТ в Мариуполе

Краснодарская группа компаний «Точно» направит 100 млрд руб. на проект комплексного развития территорий в Мариуполе. Реализация займет около 10 лет, пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на председателя совета директоров и собственника компании Николая Амосова.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках проекта планируется возвести примерно 300 тыс. кв. м жилья и около 100 тыс. кв. м коммерческой инфраструктуры. Также предполагается строительство набережной и создание рекреационных зон.

Работы начнутся в конце 2026 — начале 2027 года. Сейчас компания готовит документы и проектную документацию. Планируется создать курортный комплекс на первой береговой линии Азовского моря.

Елизавета Ершова