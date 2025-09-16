Бизнес в зазеркалье

Экс-собственник банкротящегося бизнеса попадает под подозрение в выводе активов из компании, если не объясняет причины создания новой «зеркальной» организации и прекращения деятельности прежнего юрлица. К таким выводам пришла экономколлегия Верховного суда РФ (ВС) в деле о банкротстве «Сигма-КС». По сути, высшая инстанция переложила обязанность доказать свою добросовестность на самого владельца бизнеса, если же он сделать этого не сможет, будет привлечен к субсидиарной ответственности.

ВС рассмотрел спор о привлечении бывшего владельца юрлица-банкрота к ответственности за перевод бизнеса в новую компанию. История разбирательств началась в 2015 году, когда Олег Шикун учредил и возглавил ООО «ТехИнновации». В 2019–2020 годах компания заключила ряд договоров на поставку оборудования и пусконаладочные работы. Контрагенты свои обязательства исполнили, но денежные средства от заказчика не получили. Летом 2022 года Олег Шикун продал компанию сейшельской «Африкан Софтвер Дрим Лтд». После этого у организации несколько раз сменился директор, последний руководитель был назначен ликвидатором компании.

Однако в феврале 2023 года в отношении «ТехИнноваций» была запущена банкротная процедура по упрощенной процедуре для ликвидируемого должника. Процесс инициировал его основной кредитор — ООО «СтройАвтоПром». Помимо этого, в реестр требований кредиторов включились ООО «Сигма-КС» и налоговая служба. Общий размер задолженности составил 76,1 млн руб., при этом имущества в конкурсной массе не было. Особо активную позицию в деле заняла «Сигма-КС», которая заметила, что Олег Шикун после прекращения деятельности «ТехИнноваций» создал еще одно юрлицо, причем с полностью идентичным наименованием и совпадающими видами деятельности. У кредитора возникли подозрения, что это «зеркальная» компания, куда господин Шикун вывел активы должника. Об этом, по мнению «Сигмы-КС», свидетельствуют признаки намеренного искажения бухгалтерской отчетности, в которой не было данных о судьбе поставленного кредитором оборудования.

По этим основаниям «Сигма-КС» потребовала привлечь Олега Шикуна к субсидиарной ответственности по долгам «ТехИнноваций». Но арбитражные суды ответили отказом, так как ответчик частично выплатил долги, а прямых доказательств вывода активов и вины бывшего владельца и директора кредитор не представил. Такое решение не удовлетворило «Сигму-КС» — она подала жалобу в ВС, настаивая, что суды неправильно распределили бремя доказывания (см. “Ъ” от 9 июля).

Перераспределенное бремя

Дело передали в экономколлегию ВС, которая по итогам рассмотрения отменила решения нижестоящих инстанций. В своем определении ВС поддержал аргументы кредитора и объяснил, как правильно распределять бремя доказывания в таких тяжбах. Так, закон о банкротстве содержит опровержимые презумпции, упрощающие доказывание вины контролирующего должника лица в том, что компания не может погасить требования кредиторов, отметила коллегия судей.

Истец может приводить доводы не только о непосредственном причинении вреда компании ее бывшим владельцем или директором, но и о сокрытии следов причинения такого вреда, в том числе через косвенные доказательства. Ответчик же должен подтвердить разумность и добросовестность своих действий, и если он не делится «сведениями о причинах неисполнения подконтрольным ему юрлицом обязательств и мотивах принятия деловых решений», то это уже говорит о намерении скрыть противоправное поведение, указал ВС.

В этом деле Олег Шикун не объяснил причин, по которым продал бизнес офшорной компании и учредил похожую фирму, куда делось поставленное оборудование или вырученные с него средства, а арбитражные суды этим и вовсе не интересовались. Однако задача суда в таких спорах — разъяснить ответчикам необходимость представить возражения по существу «под угрозой принятия решения не в их пользу», подчеркнула коллегия. Кроме того, суды даже не исследовали причины банкротства компании, хотя это обязательно для споров о субсидиарной ответственности. С такими разъяснениями ВС направил дело на новое рассмотрение.

Сила доказательств

Партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Георгий Сухов отмечает, что ВС корректирует правоприменительную практику в делах о банкротстве, возлагая на контролирующих должника лиц все более значительное бремя доказывания. Юрист судебной практики юрфирмы CLS Виктория Смирнова уточняет, что позиция экономколлегии будет актуальна не только в банкротных спорах, но и в тяжбах по взысканию убытков с руководителей, создавших фирму-двойника.

Юристы подтверждают, что истцы часто сталкиваются со сложностями в доказывании перевода бизнеса в «зеркальную» компанию. Указывать на такую схему может идентичный состав учредителей и исполнительных органов, схожие наименования юрлиц, адреса, ОКВЭДы, переход сотрудников, контрагентов, рассказывает юрист практики банкротства K&P.Group Арина Рудницкая. Доказательствами перевода бизнеса также могут служить договоры цессии между компанией-должником и «зеркальной» организацией, одинаковое доменное имя, добавляет руководитель практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков. Важно, уточняет госпожа Рудницкая, чтобы косвенные доказательства истца отвечали минимальной степени обоснованности и не были заявлены голословно.

Проблема в том, что зачастую у истца нет необходимой информации о внутренней хозяйственной деятельности должника, а в качестве «зеркальной» компании может использоваться юрлицо с другим названием и составом учредителей, формально не связанное с должником и его контролирующими лицами, объясняет партнер юрфирмы «Сотби» Антон Красников. Позиция ВС, продолжает он, упрощает ситуацию для кредиторов и контролирующим должника лицам будет сложнее избежать ответственности, хотя это зависит от сложности созданной схемы.

Кроме того, действия, указывающие на «перевод бизнеса» (например, передача товарного знака), иногда могут иметь вполне нормальное экономическое и правовое обоснование, отмечает госпожа Смирнова. Поэтому ключ к успешному доказыванию, по ее словам, кроется в раскрытии перед судом всей схемы и четкой фиксации, почему и с каких пор должник в своей деятельности терпит только убытки, в то время как вся причитающаяся ему прибыль уходит другому лицу.

Ян Назаренко, Анна Занина