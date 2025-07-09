Двойная жизнь банкрота

Верховный суд РФ (ВС) обратил внимание на случаи создания зеркальных компаний, которые начинают вести такой же бизнес, как и банкротящиеся юрлица. Схема перевода активов из компании-должника в новую, не обремененную долгами организацию существует уже много лет, но кредиторы продолжают сталкиваться с проблемами доказывания ее существования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

История дела, привлекшего внимание высшей судебной инстанции, началась в 2015 году, когда Олег Шикун создал и возглавил ООО «ТехИнновации». В 2019–2020 годах его компания заключила договоры на поставку оборудования и пусконаладочные работы — контрагенты выполнили обязательства, но оплату не получили. При этом летом 2022 года собственником ООО вместо Олега Шикуна стала сейшельская «Африкан Софтвер Дрим ЛТД», директор организации сменился дважды, последний стал и ликвидатором «ТехИнноваций», которые прекратили деятельность.

В феврале 2023 года один из контрагентов компании, ООО «СтройАвтоПром», подал в суд заявление о банкротстве «ТехИнноваций» из-за долга по договору.

В ходе процедуры в реестр кредиторов включили требования налоговиков и еще одного контрагента должника — ООО «Сигма-КС». Общая сумма задолженности «ТехИнноваций» составила 76,1 млн руб., большая часть которой приходилась на инициатора банкротства.

Несмотря на статус миноритарного кредитора, «Сигма-КС» заняла активную позицию в процессе, отметив, что Олег Шикун, изначальный владелец и директор обанкротившейся компании, в 2021 году параллельно учредил новое юрлицо «с полностью идентичным наименованием» и совпадающими видами деятельности. Даже адрес электронной почты был тот же, что и у старых «ТехИнноваций». «Сигма-КС» сочла, что это зеркальная компания, созданная для того, чтобы перевести на нее активы старой организации. Кроме того, по мнению кредитора, в старой компании имело место намеренное искажение бухгалтерской отчетности.

В этой связи «Сигма-КС» обратилась в суд за привлечением прежнего собственника «ТехИнноваций» Олега Шикуна к субсидиарной ответственности. Однако первая инстанция, а затем и апелляция с окружной кассацией отклонили иск. Суды отметили, что Олег Шикун «принимал меры по погашению кредиторской задолженности» и частично долги были выплачены, а доказательств обмана контрагентов, вывода активов и намеренного умолчания о признаках банкротства представлено не было.

Поскольку кредитор не доказал вину бывшего владельца в доведении компании до банкротства, оснований для привлечения к субсидиарке нет, заключили суды.

Кредитор не остановился на этом и подал жалобу в ВС. В ней «Сигма-КС» настаивает, что нижестоящие инстанции неверно распределили бремя доказывания, не установили причины банкротства юрлица-должника и необходимости создания экс-владельцем новой одноименной компании, ведущей ту же деятельность. Помимо этого, суды не выяснили, почему у обанкротившейся компании не осталось поставленного оборудования или денежных средств от его реализации. Тем более что незадолго до банкротства размер активов «ТехИнноваций», судя по данным ФНС, позволял «погасить большую часть требований» кредиторов, но этого не произошло, заявила в жалобе «Сигма-КС». ВС признал эти аргументы заслуживающими внимания и передал дело в экономколлегию, которая рассмотрит спор 28 августа.

Сила косвенных доказательств

Юристы говорят, что схема перевода бизнеса с задолжавшей компании на новое юрлицо применяется давно. По наблюдениям управляющего партнера АБ МУР Давида Кононова, почти каждое пятое дело о банкротстве сегодня сталкивается с вопросами о том, на каком юрлице сосредоточены бизнес-процессы и кто действительно получает выгоду. «Работает инерция, бизнесменам нулевых кажется, что поступать так все еще можно, хотя практика меняется и все чаще за такие схемы приходится отвечать»,— отмечает руководитель арбитражной практики DS Law Мария Калинина.

Выявить перевод бизнеса на другое юрлицо можно по ряду признаков. Чаще всего это передача имущества от одной компании к другой, перевод туда персонала, перезаключение договоров с покупателями и поставщиками, вывод выручки от продажи товаров с прежнего юрлица на новое, рассказывает советник юрфирмы «Легикон-Право» Алексей Некрасов. В деле «ТехИнноваций», исходя из аргументов кредитора, господин Некрасов видит признаки недобросовестности прежнего владельца компании, однако уточняет, что пока нельзя сделать точный вывод о создании зеркальной компании без изучения всех обстоятельств.

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Схожего мнения придерживаются и другие эксперты, отмечая, что уже имеющиеся факты позволяют переложить на ответчика бремя доказывания своей непричастности к банкротству и выводу активов. Руководитель практики банкротств K&P.Group Надежда Емелина подчеркивает, что для этого кредитору достаточно представить лишь «косвенные доказательства». Она отмечает, что у «должника имелось электротехническое оборудование, однако информация о нем отсутствовала в бухгалтерском учете», это дает основания полагать, что данное имущество было передано вновь созданной компании.

При этом Марии Калининой банкротство «ТехИнноваций» в целом кажется подозрительным, учитывая, что компания обанкротилась в упрощенном порядке — из ликвидации сразу в конкурсное производство в обход процедуры наблюдения. Такая схема часто разыгрывается с аффилированным кредитором намеренно, чтобы быстрее закрыть компанию-должника и минимизировать риск смены удобного конкурсного управляющего, говорит госпожа Калинина. Вопросы у нее вызывает и то, что основной кредитор должника, способный принимать любые решения, не инициирует оспаривание сделок, а спешит поскорее проголосовать за завершение процедуры.

Давид Кононов рассчитывает, что ВС обяжет экс-владельца объяснить, куда делись активы, а выгодоприобретателю придется доказать реальный экономический смысл операций и свою добросовестность. Старший юрист «Арбитраж.ру | BFL» Антон Кравченко также предупреждает, что к мажоритарным участникам, создавшим зеркальную компанию, может быть предъявлен иск о взыскании доходов нового юрлица в качестве корпоративных убытков, как это ранее допустил ВС в деле ООО «Маракуйя Глобал».

Ян Назаренко, Анна Занина