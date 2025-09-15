Турецкая оппозиция пока держится

Суд Анкары 15 сентября перенес слушания по делу против лидера главной оппозиционной силы Турции Озгюра Озеля, которого обвиняют в серьезных нарушениях правил партийного голосования — в частности, в подкупе однопартийцев. Решение суда, принятое на фоне масштабных протестов, стало неожиданностью: ожидалось, что политик будет отстранен от должности по аналогии с лидером стамбульского отделения партии Озгюром Челиком, лишившимся своего поста незадолго до этого. Кульминация судебных процессов в отношении лидеров турецкой оппозиции пока откладывается.

Слушания, на которых должно определиться будущее лидера Народной республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля, начались в понедельник в 10:00 по местному времени. К этому времени у здания суда «Дышкапы» в Анкаре уже находились вооруженные полицейские, а еще сотни силовиков в защитном снаряжении ждали в припаркованных неподалеку автобусах.

Когда заседание стартовало, один из адвокатов обвиняемого попросил судью перенести слушание в более просторный зал, подчеркнув, что «миллионы людей» наблюдают за происходящим. Такое внимание к событию объяснялось его значимостью: в течение последних недель в СМИ подчеркивалось, что решается будущее главной оппозиционной силы страны. Эпического финала, впрочем, не случилось: уже спустя час после начала заседания информагентства сообщили, что судья отложил рассмотрение дела до 24 октября.

На заседание выносился вопрос: аннулировать ли полномочия лидера НРП Озгюра Озеля и результаты ноябрьского партийного съезда 2023 года?

Господина Озеля обвиняют в нарушении правил голосования, состоявшегося на том съезде. По словам обвинителей, в стремлении выиграть выборы Озгюр Озель «раздавал деньги и предлагал делегатам работу и возможность участия в тендерах».

Утверждается, что он это делал на пару с экс-мэром Стамбула Экремом Имамоглу, ныне отбывающим наказание за «поддельный» университетский диплом. В оппозиции говорят о том, что дела против членов НРП политически мотивированы, а обвинения называют клеветой.

Накануне заседания Озгюру Озелю повсеместно пророчили отстранение от должности. В начале сентября именно таким исходом окончились слушания по делу главы стамбульского отделения партии Озгюра Челика, которые состоялись 2 сентября. Тогда суд постановил отменить результаты регионального конгресса партии, в результате чего своих постов лишились глава отделения и ряд его соратников. В оппозиции то заседание восприняли как генеральную репетицию перед слушаниями, назначенными на 15 сентября.

В партии явно готовились к худшему сценарию. В воскресенье Озгюр Озель появился на многотысячном митинге, созванном, по его словам, «в знак протеста против удара по судебной системе». Политик раскритиковал действующее правительство, обвинив его в нападках на демократию и многопартийную систему. Указав, что «те, кто установил авторитарный режим с выборами, теперь стремятся перейти к диктатуре без выборов», он назвал обвинения против своей партии клеветой. «Это переворот, и мы будем ему сопротивляться»,— заверил глава НРП сторонников. И пообещал добиться «и справедливости, и демократии, и мира».

По оценкам СМИ и организаторов, поддержать партию и правосудие вышли как минимум 50 тыс. человек. Они скандировали требование об отставке президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, размахивая турецкими флагами и партийными транспарантами.

Столичная демонстрация стала продолжением очередной протестной волны, которая охватила турецкие города в последние полгода. Главным очагом все это время оставался Стамбул, где протесты вспыхнули еще в марте в ответ на арест мэра Экрема Имамоглу, а затем периодически охватывали город в последующие месяцы. И хотя к концу лета манифестации сошли на нет, в начале сентября оппозиционно настроенных жителей города возмутил судебный вердикт в отношении региональной ячейки НРП. Как результат, протесты разразились с новой силой.

Как рассказал “Ъ” участник серии митингов в Стамбуле Йэкта, в последние два-три дня в Стамбуле прошло сразу несколько акций. По его словам, участники выходили на акции с огромным количеством плакатов с «остроумной и ироничной критикой» президента Турции, а также правящей Партии справедливости и развития. Среди лозунгов, которые ему запомнились, были «Турция — светская страна и останется светской», «Восстание, революция, свобода». Кроме того, в толпе звучал отрывок стихотворения Бертольда Брехта, который Йэкта трактует как «призыв к объединению всех угнетенных людей»: «Нет спасения в одиночку — либо все мы, либо никто из нас».

В разговоре с “Ъ” Йэкта также обратил внимание на изменения в составе участников, которые произошли за последние месяцы. «С марта костяк протестующих составляла молодежь, но в недавних акциях протеста участвовали люди всех возрастных групп,— подчеркнул он.— Заметно увеличилось число пенсионеров». Это может объясняться причинами, по которым люди выходят на протесты.

Как отмечает собеседник “Ъ”, одна из главных связана не столько с поддержкой оппозиционной партии как таковой, сколько с недовольством по поводу экономического положения в стране: высоким уровнем инфляции и ростом потребительских цен.

По данным статистического института страны (Turkstat), хотя темпы инфляции в этом году замедлились, в августе потребительские цены в Турции выросли на 33% в годовом исчислении. Недавнее отстранение лидера НРП в Стамбуле привело к очередному падению фондового рынка на 5,5%, а последовавшие за этим протесты также ударили по курсу лиры.

«Турция последние пять лет пытается решить экономические проблемы, вызванные пандемией и, как следствие, спадом мировой экономики,— пояснила “Ъ” доцент кафедры мировой экономики МГИМО МИД РФ Нигяр Масумова.—Все это усугубляется постоянными приграничными военными конфликтами, а также политической нестабильностью внутри страны и за ее пределами». По словам эксперта, протесты в поддержку оппозиции, безусловно, негативно сказываются на состоянии турецкой экономики, на ее инвестиционной привлекательности и стабильности в целом. «И все же запас прочности турецкой экономики достаточен для того, чтобы пережить эти временные явления»,— уверяет эксперт.

