Оппозиция вступает в фазу распада

По оппозиционной турецкой Республиканской народной партии был нанесен очередной удар: суд Стамбула признал недействительными итоги конгресса, на котором главой регионального отделения в этом городе был избран Озгюр Челик. Он был снят с должности, а на его место пришел назначенец властей. Аналогичный сценарий очень вероятен и в случае с лидером всей партии Озгюром Озелем: его также обвиняют в махинациях с голосами при выборе на этот пост. Фондовый рынок Турции уже готовится к худшему сценарию: во вторник был зафиксирован обвал акций, по масштабу сопоставимый с паникой инвесторов на фоне задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в марте 2025 года.

Ряды Республиканской народной партии (РНП) стремительно редеют: 2 сентября суд в Стамбуле вынес решение об отмене результатов регионального конгресса 8 октября 2023 года, на котором главой отделения партии в Стамбуле был выбран Озгюр Челик. Официальной причиной был назван подкуп делегатов съезда ради их голосов за нужного кандидата. По версии следствия, двум делегатам предложили по 150 тыс. лир ($3,65 тыс.) за то, что они проголосуют за Челика. Те выступили со встречным предложением: три голоса «за» в обмен на 750 тыс. лир ($18,2 тыс.).

В итоге решением суда Челика и всех действующих руководителей РНП в Стамбуле отстранили от должности. Их ждет тюремное наказание сроком от одного года до трех лет. Также от исполнения обязанностей отстранены 196 делегатов того съезда. На место Челика был назначен временный попечитель — Гюрсель Текин, член РНП, перешедший на сторону властей.

После оглашения вердикта суда руководство РНП во главе с председателем Озгюром Озелем собралось на экстренное заседание центрального руководящего комитета.

По его итогам Озель объявил о несогласии оппозиции с решением суда и об исключении Текина из партии. 3 сентября лидер РНП вновь повторил свою позицию: «Вчерашнее решение Гражданского суда первой инстанции юридически и политически недействительно, является узурпацией власти и неприемлемо в рамках турецкой правовой системы». По словам Озеля, только члены партии могут решать, кто будет представлять их в той или иной провинции, и такое решение было принято ими два года назад в Стамбуле.

В ответ министр юстиции Турции Йылмаз Тунч напомнил, что у РНП есть право подать апелляцию, а пока решения суда необходимо выполнять. Тем более что, по его словам, процесс был начат по инициативе самих членов РНП. Министр также указал, что вердикт стамбульского суда по делу Челика повлияет на ход аналогичного процесса над Озелем.

Лидера оппозиции также подозревают в подкупе собственных делегатов на конгрессе РНП в конце 2023 года, по итогам которого он возглавил партию. Тогда он сменил Кемаля Кылычдароглу, проигравшего Реджепу Тайипу Эрдогану на выборах президента Турции. Суд по этому делу только должен начаться 15 сентября в Анкаре, однако эксперты уже сейчас предсказывают, что председатель РНП будет отстранен от власти. Предполагая такой сценарий, оппозиция провела новый конгресс в апреле 2025 года, по итогам которого Озель вновь был избран председателем, однако пока неясно, поможет ли эта мера избежать введения внешнего управления партией.

Фондовый рынок Турции ответил на нынешнюю ситуацию падением: 2 сентября индекс Bist100 упал сразу на 6%. Газета Financial Times сравнила происходящее ныне с паникой инвесторов, которая началась после ареста мэра Стамбула и кандидата в президенты от РНП Экрема Имамоглу в марте 2025 года. Тогда Турции пришлось столкнуться не только с падением фондового рынка, но и с резким снижением курса лиры.

Такое резкое колебание рынка связано с негативными прогнозами экспертов и аналитиков относительно будущего главной оппозиционной силы страны: начиная с марта 2025 года РНП столкнулась с беспрецедентным числом уголовных дел в отношении своих членов и руководителей на местах. Всех их подозревают в коррупционных схемах, но в самой партии говорят об инструментализации обвинений для подавления инакомыслия в стране.

С потенциальным смещением Озеля с поста председателя партии и приходом на его место лояльного власти лидера можно будет говорить об окончательном закате турецкой оппозиции. Тогда у Эрдогана не останется реальных конкурентов на досрочных президентских выборах, проведение которых позволит ему остаться во главе государства еще на один срок.

Вероника Вишнякова