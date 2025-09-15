Первое заседание думы Нижнего Новгорода I созыва назначили на 29 сентября

На 29 сентября намечено первое заседание гордумы Нижнего Новгорода I созыва. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента 15 сентября.

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Сегодня избирком утвердил итоги выборов, прошедших 12-14 сентября, и признал победителей в 39 округах избранными депутатами.

Вести первое заседание до избрания председателя должен старший по возрасту депутат. На текущий момент это депутат по округу №32 Марк Фельдман («Единая Россия»).

Как писал «Ъ-Приволжье», из 35 депутатов прежнего созыва в новый переизбрались 25 — все пошедшие на выборы депутаты победили на них. В связи с присоединением Кстовского района нумерация созывов обнулилась, а число депутатов в гордуме увеличилось до 39. От «Единой России» в парламент прошли 28 человек, от КПРФ — пять, от ЛДПР — три, от СРЗП — два, от «Новых людей» — один.

Итоговая явка на выборах в думу Нижнего Новгорода I созыва составила 21,33%.

Галина Шамберина