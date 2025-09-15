Эмир Катара обвинил Израиль в желании сделать сектор Газа непригодным для жизни

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил, что Израиль не заинтересован в спасении своих граждан, которые остаются в плену палестинского движения «Хамас». По его словам, Израиль нацелен сделать сектор Газа непригодным для жизни.

«Освобождение собственных солдат и мирных жителей не входит в число их приоритетов. Переговоры для них — лишь способ продолжения войны другими средствами, политическая тактика, сопутствующая военным действиям, и попытка ввести в заблуждение израильское общественное мнение»,— сказал эмир Катара на саммите Лиги арабских государств в Дохе (запись опубликована на YouTube-канале Al Jazeera).

Господин Аль Тани считает, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху стремится превратить арабский мир в сферу своего влияния. По его мнению, Израиль хочет вторгаться в любую страну региона, когда захочет. Эмир Катара также заявил, что страна сделает все необходимое для защиты своего суверенитета.

9 сентября Израиль нанес удар по столице Катара. Целью был штаб палестинского движения «Хамас». Группировка заявила о гибели сына одного из своих лидеров — Хаммама Аль-Хайя, еще нескольких членов движения и сотрудника службы безопасности Катара. Господин Аль Тани сообщал, что также пострадали 19 человек.

