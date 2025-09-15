В Еврокомиссии заявили об «активных действиях» для отказа от российского топлива

Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что Евросоюз последовательно продвигается к отказу от закупок российских нефти и газа. По ее словам, ЕС следует своей политике, которую наметил еще в феврале 2022 года.

«У нас есть очень четкая дорожная карта. Есть также очень ясное законодательное предложение для продолжения отказа от этих закупок ... Мы постепенно идем к полному запрету … Мы очень активно действуем в этом плане»,— сказала госпожа Пинью на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

Другой представитель ЕК Анна-Кайса Итконен отметила, что ЕК может только выдвинуть законодательные предложения. Само решение по отказу от российских поставок будут принимать в Совете ЕС и Европарламенте.

13 сентября президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести «серьезные санкции» против России в случае, если страны НАТО перестанут покупать российскую нефть. По мнению министра энергетики США Криса Райта, отказ Европы от газа и нефти из России приблизит конец конфликта на Украине.