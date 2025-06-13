Очередное подпольное казино обнаружили следователи на Петроградской стороне

Следственный отдел по Петроградскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору) после обнаружения подпольного казино на Петроградской стороне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Как сообщили в региональном управлении СКР, по данным следствия, в частном клубе, расположенном на улице Подковырова, организовывались и проводились азартные игры вне игорной зоны.

Преступная деятельность была выявлена и пресечена в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками СК и оперативниками. По месту проведения азартных игр был проведен осмотр, в ходе которого изъяты игральный стол, карты и фишки для игры в покер.

В настоящий момент доставленные в следственный отдел граждане проверяются на причастность к совершению указанного преступления. Следователи СК осуществляют процессуальные мероприятия.

Ранее «Ъ-СПб» писал о ликвидации еще одного подпольного казино в Петроградском районе Петербурга — незаконное игорное заведение располагалось в одной из квартир жилого дома на Лахтинской улице.

Андрей Цедрик