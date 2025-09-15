На Дону имущество «РыбИнвестАгро» выставлено на торги за 620 млн рублей

В Ростовской области на торги выставили имущество рыбоводческой компании из Семикаракорска общей стоимостью 620 млн рублей. Информация о продаже появилась на сайте ГИС-Торги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федор Баранов, Коммерсантъ Фото: Федор Баранов, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, лот включает 555 га сельскохозяйственных земель, водное зеркало прудов площадью 450 га и несколько построек. Водные объекты представлены четырьмя нагульными прудами для выращивания товарной рыбы общей площадью 400 га и двумя выростными прудами для разведения малька площадью 35 га. Также в состав входят зимовальные земляные садки площадью 15 га для содержания рыбы с осени до мая.

Здания находятся под ипотечным обременением. Подать заявки на участие в аукционе можно до 28 сентября.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «РыбИнвестАгро» зарегистрировали в Семикаракорске в феврале 2005 года. Предприятие специализировалось на рыбоводстве, а также культивировании зерновых и масличных растений.

Валентина Любашенко