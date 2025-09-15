Архыз цифровизирует систему прохода на подъемники

С 17 сентября курорт Архыз в Карачаево-Черкесии запускает новую систему оплаты канатных дорог. Туристы смогут использовать карты национальной платежной системы «Мир» для прохода через турникеты подъемников. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

В бархатный сезон до конца осени карта «Мир» будет работать как прогулочный билет с базовым тарифом. Он включает посещение обоих склонов курорта. С началом горнолыжного сезона карту можно будет использовать в качестве многодневного ски-пасса.

Для получения ски-пасса потребуется зайти в интернет-магазин на официальном сайте Архыза, добавить карту «Мир» как носитель и записать на неё выбранный тариф. После этого можно оплачивать покупки любой платежной системой, а на курорте проходить к турникету с зарегистрированной картой «Мир».

Новая система не распространяется на детские и льготные тарифы. Билеты для этих категорий граждан по-прежнему можно приобрести в онлайн-магазине или в инфо-центре курорта.

«Новый сервис существенно повысит удобство и скорость обслуживания посетителей курорта Архыз, позволяя им сэкономить время в очереди»,— отметила директор департамента развития продуктов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Возможность использования карты «Мир» в качестве ски-пасса уже реализована на 12 горнолыжных курортах России.

«Цифровизация нашего курорта — еще один шаг навстречу к реализации устойчивого развития Архыза. Новая система прохода поможет разгрузить возможные очереди на канатках в пик высокого горнолыжного сезона 2025-2026»,— прокомментировал генеральный директор УК «Архыз» Роман Киранчук.

Руководство курорта ожидает прирост турпотока более чем на 10% с началом нового зимнего сезона. В декабре 2024 года Архыз встретил миллионного туриста, в этом году планирует принять свыше 1,2 млн гостей.

Тат Гаспарян