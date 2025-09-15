В Москве число автоугонов сократилось почти на 100% за 13 лет

Количество автомобильных краж в Москве с 2012 года сократилось на 96%. Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что ловить угонщиков полиции помогают комплексы фотовидеофиксации.

«Правоохранительные органы в режиме реального времени получают информацию о перемещениях пропавших автомобилей, что дает возможность оперативно отследить их и остановить. За 13 лет число краж сократилось на 96%»,— приводят слова господина Ликсутова в пресс-службе Дептранса.

В ведомстве также отметили, что с начала года количество угонов авто сократилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе Дептранс сообщал, что этот показатель сократился в 15 раз за 15 лет.