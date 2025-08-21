В Москве число автоугонов сократилось в 15 раз с 2010 года

Количество автомобильных краж в Москве сократилось за 15 лет почти в 15 раз. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает «Интерфакс».

«Если сравнивать 2010 год и 2025, у нас почти в 15 раз в Москве сократилось количество угонов автомобилей», — сказал господин Ликсутов на Международном транспортном саммите-2025.

Он подчеркнул, что что снижения числа автоугонов удалось достичь благодаря системам видеонаблюдения и аналитики. Также, по его словам, позитивной тенденции способствовало взаимодействие городских властей и полиции.