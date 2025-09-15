Fox News: Белый дом готовится уволить главу ФБР

15 сентября вступил в должность заместитель директора ФБР Эндрю Бейли. Он разделит эту должность вместе с действующим заместителем Дэном Бонджино. По мнению источников Fox News, это назначение может свидетельствовать о намерении президента США Дональда Трампа отправить в отставку нынешнего главу ведомства — Кэша Пателя. В Белом доме отрицают такие планы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ФБР Кэш Патель

Фото: Lindsey Wasson / AP Глава ФБР Кэш Патель

Фото: Lindsey Wasson / AP

Собеседники телеканала сообщают, что в Белом доме «не доверяют Кэшу». Утверждается, что Эндрю Бейли — бывший генпрокурор Миссури — ранее был одним из фаворитов господина Трампа на пост главы ФБР. Fox News также отмечает, что для того, чтобы возглавить ведомство он должен прослужить там лишь 90 дней.

NBC News пишет, что бывшие сотрудники ФБР критикуют действия господина Пателя после убийства 10 сентября консервативного активиста Чарли Кирка. По их мнению, он, в частности, активно вмешивался в ход расследования, преувеличивая свою роль в нем, и критиковал участников следствия в Юте, где произошло убийство.

Бывший сотрудник ФБР Кристифер О’Лири заявил, что, как показало расследование, у нынешнего главы ФБР «нет ни опыта, ни лидерских качеств». Вскоре после убийства господин Патель опубликовал несколько постов о поимке подозреваемого, что позже оказалось неверным.

Яна Рождественская