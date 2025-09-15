В Зимовниках после иска Роспотребнадзора закрыли табачный магазин

Зимовниковский районный суд обязал индивидуального предпринимателя закрыть павильон «Дым Бомбим», в котором продавали табачную продукцию. Причиной иска стала непосредственная близость торговой точки к образовательному учреждению. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ведомство потребовало признать деятельность предпринимателя противоправной из-за нарушения федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма». По данным ведомства, торговый павильон работал в нарушение требований закона — менее чем в 100 метрах от Зимовниковского сельскохозяйственного техникума имени П.А. Бабаевского.

Суд удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме и запретил реализацию табачных изделий на улице Дзержинского.

Константин Соловьев