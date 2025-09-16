Плюс кредиторы

Новые кредиторы планируют обратиться в суд с заявлением о банкротстве одного из крупнейших российских IT-холдингов Fplus. Также они планируют признать банкротом гендиректора и совладельца холдинга Алексея Мельникова. Сейчас в отношении одного из юрлиц Fplus уже начата процедура банкротства, а участники рынка электроники говорят, что многие компании из отрасли испытывают финансовые трудности из-за снижения спроса госзаказчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Банки «Санкт-Петербург» и ББР опубликовали 10 и 12 сентября сообщения на портале «Федресурса» о том, что намерены обратиться в суд с заявлением о банкротстве двух компаний холдинга Fplus — головной «Ф-плюс оборудование и разработки» и дочерней «Мобильные и компьютерные технологии». Также 10 сентября банк «Санкт-Петербург» заявил о намерении подать в суд иск о банкротстве гендиректора и совладельца холдинга Алексея Мельникова.

Ранее “Ъ” сообщал, что Совкомбанк намеревался обратиться в суд с заявлением о банкротстве трех юрлиц холдинга, включая головное (см. “Ъ” от 14 августа). В конце августа Совкомбанк обратился в суд с требованием признать банкротом дочернюю компанию холдинга — МКТ. Затем в дело о банкротстве вступили еще и «Сбер» вместе с банком «Санкт-Петербург».

В холдинге отказались отвечать на вопросы о размере долга и дальнейшем плане действий. По оценке «СПАРК-Интерфакс», только исковая нагрузка холдинга как ответчика составляет более 951 млн руб. В ББР, банке «Санкт-Петербург», «Сбере» не ответили на запрос “Ъ”.

IT-холдинг Fplus, головной структурой которого является ООО «Ф-плюс оборудование и разработки», был создан на базе «Марвел Дистрибуции», основанной в 1991 году Сергеем Гирдиным. Структуры холдинга занимаются дистрибуцией потребительской электроники, производством серверов и систем хранения данных, разработкой софта, развитием сети электроники «ВсеСмарт» и другим. Финансовые показатели холдинг не раскрывает с 2020 года. В рейтинге аналитического агентства CNews Analytics «Крупнейшие IТ-компании России» по итогам 2023 года холдинг занимал второе место с совокупной выручкой более 195 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в ООО «Ф-плюс оборудование и разработки» по 50% принадлежит Алексею Мельникову и ЗПИФ «Нуклон». В холдинг также входит дистрибутор ООО МКТ, 95% которого принадлежит головному юрлицу, еще 5% — Владимиру Корневу. Обе доли находятся в залогах у ПСБ, его структур и Мособлбанка.

Финансовая ситуация у Fplus отражает положение дел у многих компаний, говорит гендиректор «Промобита» (производит вычислительную технику под брендом Bitblaze) Максим Копосов: «Особенно это сказывается на тех компаниях, которые ориентированы на регулируемый рынок (госорганы и госкомпании.— “Ъ”), так как сейчас предложение превышает спрос и наблюдается охлаждение спроса». По его словам, заказчики пересматривают бюджеты и сокращают их, а также на состоянии рынка сказывается сезонность бизнеса: «на четвертый квартал приходится большая часть выручки из-за проведения закупок». «В такой ситуации компании ищут инвестиции, включая венчурные, и пытаются выстроить партнерство с другими производителями»,— добавляет господин Копосов.

По данным Ассоциации разработчиков и производителей электроники, российский рынок электронных компонентов в 2025 году сократится на 25%, примерно до 290 млрд руб., тогда как в 2023 году он вырос на 53,8%, а в 2024-м сократился на 2,6%. При этом доля отечественной продукции на нем уже несколько лет не превышает 30%.

Вероятность восстановления платежеспособности бизнеса в его текущем виде крайне мала, считает юрист White Stone Игорь Ширин: «Практика показывает, что крупные кредиторы, как правило, стремятся к наиболее быстрому и эффективному удовлетворению своих требований, что часто приводит к конкурсному производству и реализации имущества». По его словам, сейчас шансы на успешные переговоры с кредиторами о мировом соглашении минимальны, а крупным кредиторам может быть выгоднее перейти сразу к конкурсному производству, чтобы получить контроль над активами через процедуру торгов.

Алексей Жабин