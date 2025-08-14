Дело техники

Совкомбанк намеревается обанкротить Fplus, один из крупнейших российских IT-холдингов. По словам представителя компании, та погасила 85% долга банку в срок и сейчас обсуждает условия погашения оставшейся части. Однако Fplus в сложных экономических условиях может потребоваться стороннее финансирование для погашения долга или продажа части активов для расчета с банком, считают юристы.

Совкомбанк сообщил о намерении обратиться в суд для признания IT-холдинга Fplus банкротом, следует из сообщений, опубликованных на федресурсе 8 августа. Банк намеревается обратиться с исками к трем юрлицам Fplus, включая головную структуру компании.

«Совкомбанк принял решение о сокращении портфеля вложений в капитал IT-холдинга Fplus. В связи с чем значительная часть (около 85%) кредита банку погашена в срок, комиссии и проценты выплачены в полном объеме»,— сказал “Ъ” представитель Fplus. По его словам, во втором квартале 2025 года компания начала процедуру обсуждения погашения остатка кредита «за счет совместной реализации товара, чтобы не вымывать денежные средства из оборота». На вопрос о размере долга представитель холдинга отвечать отказался. «Существуют определенные формальные процедуры, которые Совкомбанк должен соблюдать как регулируемая организация и в соответствии со своими внутренними процедурами. Дальнейшие шаги в этом направлении банком не предполагаются»,— добавил представитель холдинга. При этом в холдинге Fplus в целом оценивают состояние рынка как «тяжелое» и фиксируют снижение спроса «по большинству направлений», также на бизнесе «негативно сказывается высокая процентная ставка». В Совкомбанке отказались от комментариев.

Ранее “Ъ” сообщал, что владельцы IT-холдинга Fplus продали 50% головной структуры. В компании утверждали, что привлечение новых партнеров нужно для вывода IT-холдинга на IPO. В холдинге также рассказывали, что загрузка мощностей по производству планшетов и смартфонов в России находится на уровне всего 20% (см. “Ъ” от 16 августа 2024 года).

IT-холдинг Fplus, головной структурой которого является ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки», был создан на базе «Марвел Дистрибуции», основанной в 1991 году Сергеем Гирдиным. Структуры холдинга занимаются дистрибуцией потребительской электроники, производством серверов и систем хранения данных, разработкой софта, развитием сети электроники «ВсеСмарт» и др. Финансовые показатели холдинг не раскрывает с 2020 года. В рейтинге аналитического агентства CNews Analytics «Крупнейшие ИТ-компании России» по итогам 2023 года холдинг занимал шестое место с совокупной выручкой более 195 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в ООО «Ф-Плюс оборудование и разработки» по 50% принадлежит Алексею Мельникову и ЗПИФ «Нуклон». В холдинг также входит дистрибутор ООО МКТ, 95% которого принадлежит головному юрлицу, еще 5% — Владимиру Корневу. Обе доли находятся в залогах у ПСБ и его структур и Мособлбанка.

«Намерение обратиться в суд свидетельствует о высокой вероятности дальнейших действий банка в направлении инициирования банкротства Fplus. Банк может использовать это сообщение как инструмент давления на должника в ходе переговоров»,— говорит партнер Novator Legal Group Александр Катков. Он объясняет, что компании сейчас нужно договориться с банком или найти «иные пути выхода из финансового кризиса, например, через привлечение стороннего финансирования для погашения долга или продажу части активов».

Снижение спроса на электронику подтверждает первый вице-президент «Аквариуса» Дмитрий Титов: «Продажи ниже обычного, но пока подводить итоги рано — это высокосезонный бизнес, госсектор формирует 70% заказа в четвертом квартале». Он добавляет, что из-за высокой ключевой ставки ЦБ заказчики «заморозили инвестиции в цифровизацию и решили держать деньги на депозитах». Производство электронного оборудования сокращается начиная со второй половины 2024 года, соглашается глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. Это связано с сокращением государственных и корпоративных расходов на закупки, с корректировкой складских запасов заказчиками, со стабилизацией поставок по каналам параллельного импорта и снижением цен, объясняет он.

Алексей Жабин